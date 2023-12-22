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Динамо получит 20% от продажи Забарного Борнмутом

Наши за границей

Должна выйти неплохая сумма

Динамо получит 20% от продажи Забарного Борнмутом

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" будет иметь определенный процент от возможной продажи "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарный.

Как сообщает "ТаТоТаке", в случае продажи игрока, украинский клуб получит 20% от суммы. Такие условия были прописаны при переходе украинца в английский клуб.

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Напомним, что Забарный перешел из "Динамо" в "Бормут" в январе 2023 года. Клубы не афишировали финансовые условия перехода, однако СМИ писали о сумме в 25 млн евро.

В текущем сезоне украинский защитник провел за английскую команду 18 матчей без результативных действий.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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