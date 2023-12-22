Динамо получит 20% от продажи Забарного Борнмутом
Должна выйти неплохая сумма
Фото: ФК Динамо
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Как сообщает "ТаТоТаке", в случае продажи игрока, украинский клуб получит 20% от суммы. Такие условия были прописаны при переходе украинца в английский клуб.
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Напомним, что Забарный перешел из "Динамо" в "Бормут" в январе 2023 года. Клубы не афишировали финансовые условия перехода, однако СМИ писали о сумме в 25 млн евро.
В текущем сезоне украинский защитник провел за английскую команду 18 матчей без результативных действий.
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