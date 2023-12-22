Осиек намерен досрочно вернуть Шахтеру украинского защитника
Александр Драмбаев не оправдывает ожидание тренерского штаба хорватской команды
Фото: Instagram
22-летний защитник "
По информации FootBoom, украинец не оправдывает ожидания тренерского штаба, который больше на него не расситывает.
Если зимой "Осиеку" удастся подписать другого левого защитника, то арендное соглашение Драмбаева будет разорвано.
Отметим, что аренда украинца рассчитана до конца текущего сезона. Летом 2024 года у него также заканчивается контракт с "Шахтером". У хорватского клуба есть возможность выкупить футболиста.
В чемпионате Хорватии Драмбаев провел 16 поединков без голевых действий.
Популярное сейчас
- В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист
- Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt
- Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal
- Мудрик спас от поражения и забил решающий пенальти. Челси - Ньюкасл 1:1, пен. 4:2. Обзор матча и видео голов
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке