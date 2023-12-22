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Осиек намерен досрочно вернуть Шахтеру украинского защитника

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Александр Драмбаев не оправдывает ожидание тренерского штаба хорватской команды

Осиек намерен досрочно вернуть Шахтеру украинского защитника

Фото: Instagram

Новина українською

22-летний защитник "Шахтера" Александр Драмбаев, который выступает на правах аренды за "Осиек", может досрочно покинуть хорватскую команду.

По информации FootBoom, украинец не оправдывает ожидания тренерского штаба, который больше на него не расситывает.

Если зимой "Осиеку" удастся подписать другого левого защитника, то арендное соглашение Драмбаева будет разорвано.

Отметим, что аренда украинца рассчитана до конца текущего сезона. Летом 2024 года у него также заканчивается контракт с "Шахтером". У хорватского клуба есть возможность выкупить футболиста.

В чемпионате Хорватии Драмбаев провел 16 поединков без голевых действий.

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Шахтер (Донецк) Осиек Александр Драмбаев
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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