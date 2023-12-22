Лучше среднего. Оценки Малиновского и Коваленко за матчи 17-го тура Серии А
Дженоа обыграл Сассуоло, Эмполи проиграл Лацио
twitter.com/Atalanta_BC
В пятницу, 22 декабря, в итальянской
Так, в одном из поединков "Дженоа" на выезде со счетом 2:1 "Сассуоло". Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут, после чего был заменен на Вольякко.
В параллельном матче "Эмполи" Коваленко дома проиграл "Лацио" 0:2. Виктор появился со скамейки для запасных на 62-й минуте встречи.
Малиновский получил 6.7 от WhoScored и 7.0 от SofaScore. Коваленко имеет 6.1 и 6.6 соответственно. При этом стоитьэЭто далеко не самые плохие баллы среди их одноклубников.
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