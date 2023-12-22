Лучше среднего. Оценки Малиновского и Коваленко за матчи 17-го тура Серии А

В пятницу, 22 декабря, в итальянской Серии А состоялись несколько матчей 17-го тура местного чемпионата.

Так, в одном из поединков "Дженоа" на выезде со счетом 2:1 "Сассуоло". Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут, после чего был заменен на Вольякко.

В параллельном матче "Эмполи" Коваленко дома проиграл "Лацио" 0:2. Виктор появился со скамейки для запасных на 62-й минуте встречи.

Малиновский получил 6.7 от WhoScored и 7.0 от SofaScore. Коваленко имеет 6.1 и 6.6 соответственно. При этом стоитьэЭто далеко не самые плохие баллы среди их одноклубников.