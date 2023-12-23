Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
К АПЛ может присоединиться еще один украинец
legioners_ua
Скауты "Брайтона" заинтересованы в подписании украинского защитника Максима Стрюкова
По информации Legioners.ua, представители "Брайтона" посетили поединок Юношеской Бундеслиги между "Ганновером" и "Ганзой Росток". В этой встрече 18-летний Максим Стрюков оформил две голевые передачи.
Напомним, Максим Стрюков выступает за немецкий "Ганновер" с лета 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.
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Источник:legioners_ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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