Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым

Скауты "Брайтона" заинтересованы в подписании украинского защитника Максима Стрюкова

По информации Legioners.ua, представители "Брайтона" посетили поединок Юношеской Бундеслиги между "Ганновером" и "Ганзой Росток". В этой встрече 18-летний Максим Стрюков оформил две голевые передачи.

Напомним, Максим Стрюков выступает за немецкий "Ганновер" с лета 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.