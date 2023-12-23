Известна оценка Зинченко в матче с Ливерпулем
В моменте с пропущенным голом Александр не справился с Салахом
Фото: Getty Images
Поединок между "Ливерпулем" и "Арсеналом" завершился боевой ничьей. Александр Зинченко вышел с первых минут на поле и отыграл до свистка. Порталы sofascored и whoscored наградили украинца оценками 6.7 и 6.5 соответственно.
Сегодня правый фланг "мерсисайдцев" был в ударе, ведь самые низкие оценки у "канониров" получили оппоненты Салаха, Собослая и Трента. Гол, автором которого стал Мохамед,
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Зинченко имел несколько подключений к атаке своей команды, однако его основное время пребывание было ближе к средней линии левого фланга, о чем свидетельствует тепловая карта. Фулбек имел две возможности пробить по воротам, однако один удар был заблокирован, а другой не пришелся на створ ворот. В целом, его xG составил 0.07. Кроме ударов, украинец выполнил 4 удачных длинных передачи, а общая точность паса составила 86%.
Среди защитных действий у латераля два выноса мяча, 3 отбора, а также Зинченко дважды не дал пройти сопернику на дриблинге.
После ничейного поединка "Арсенал" продолжает занимать первую строчку в АПЛ. "Ливерпуль" идет следом, отставая лишь на один балл.
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