Максим Лехив: Я покинул клуб, поскольку не видел там развития
Будущее украинца пока неизвестно
фото из соцсетей
17-летний украинский полузащитник Максим Лехив покинул юношескую команду "Лацио".
"Я покинул клуб, поскольку не видел там развития. Из команды меня никто не выгонял. Рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры", — приводит слова украинца legioners.ua.
Напомним, Максим Лехив провел в юношеской команде "Лацио" лишь два поединка.
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Источник:Legioners.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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