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Максим Лехив: Я покинул клуб, поскольку не видел там развития

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Будущее украинца пока неизвестно

Максим Лехив: Я покинул клуб, поскольку не видел там развития

фото из соцсетей

Новина українською

17-летний украинский полузащитник Максим Лехив покинул юношескую команду "Лацио".

"Я покинул клуб, поскольку не видел там развития. Из команды меня никто не выгонял. Рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры", — приводит слова украинца legioners.ua.

Напомним, Максим Лехив провел в юношеской команде "Лацио" лишь два поединка.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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