Избежала матча с грандом. Бенфика узнала соперника в полуфинале Кубка лиги

В четверг, 21 декабря, "Бенфика" в рамках группового этапа Кубка лиги победила АВС со счетом 4:1 и с шестью очками в активе прошла в полуфинал соревнования. Вчера, в субботу, окончательно стали известны все команды из сильнейшей четверки турнира.

Единственной сенсацией стал невыход “Порту”. "Драконы" заняли второе место в своей группе, ведь потерпели поражение от "Эшторила".

Уже была проведена жеребьевка, где “орлы” избежали встречи с грандом. В общем, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

"Брага" - "Спортинг" (23 января, 2024 года)

"Бенфика" - "Эшторил" (24 января, 2024 года)

Полуфинальные противостояния состоят из одного матча. Финальный поединок за трофей состоится 27 января на стадион "Магальяйш Песоа" в Лейрии.

Напомним, что действующим победителем Кубка лиги является "Порту". "Бенфика" последний раз побеждала в этом турнире в 2016 году.