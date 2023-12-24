Избежала матча с грандом. Бенфика узнала соперника в полуфинале Кубка лиги
У Анатолия Трубина есть шанс выиграть свой первый трофей за границей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 21 декабря, "Бенфика" в рамках группового этапа Кубка лиги победила АВС со счетом 4:1 и с шестью очками в активе прошла в полуфинал соревнования. Вчера, в субботу, окончательно стали известны все команды из сильнейшей четверки турнира.
Единственной сенсацией стал невыход “Порту”. "Драконы" заняли второе место в своей группе, ведь потерпели поражение от "Эшторила".
Уже была проведена жеребьевка, где “орлы” избежали встречи с грандом. В общем, полуфинальные пары выглядят следующим образом:
- "Брага" - "Спортинг" (23 января, 2024 года)
- "Бенфика" - "Эшторил" (24 января, 2024 года)
Полуфинальные противостояния состоят из одного матча. Финальный поединок за трофей состоится 27 января на стадион "Магальяйш Песоа" в Лейрии.
Напомним, что действующим победителем Кубка лиги является "Порту". "Бенфика" последний раз побеждала в этом турнире в 2016 году.
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