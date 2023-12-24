Вест Хэм, Фулхэм и Астон Вилла заинтересованы в подписании Довбика

Как сообщает Fichajes, сразу три клуба заинтересованы в подписании 26-летнего Артема Довбика.

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Игра украинского нападающего в "Жироне" заинтересовала руководителей "Вест Хэма", "Фулхэма" и "Астон Виллы". Пока речь о переговорах не едет, но карьера Довбика может продолжиться в АПЛ.

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Напомним, в этом сезоне Артем Довбик провел 17 игр, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи.