Вест Хэм, Фулхэм и Астон Вилла заинтересованы в подписании Довбика
Украинца хотят видеть в Английской премьер-лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Fichajes, сразу три клуба заинтересованы в подписании 26-летнего Артема Довбика.
Игра украинского нападающего в "Жироне" заинтересовала руководителей "Вест Хэма", "Фулхэма" и "Астон Виллы". Пока речь о переговорах не едет, но карьера Довбика может продолжиться в АПЛ.
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Напомним, в этом сезоне Артем Довбик провел 17 игр, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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