Почеттино: Мудрик должен продолжать совершенствоваться как игрок

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением об украинском вингере команды Михаиле Мудрике:

“Это фантастический парень и приятная личность. Он очень аутентичен и настоящий. Одно, что я могу сказать вам, Мудрик очень честный, надежный, искренний и спонтанный парень. Я верю в него как в личность, конечно.

А как игрок он знает, что должен продолжать совершенствоваться. Он до сих пор молод и будет прогрессировать, потому что имеет качество. Это хорошо выступающий игрок, мы очень счастливы.

Конечно, со временем он станет очень важным игроком. Он уже таков, но должен много совершенствоваться, потому что его потенциал – огромный”, - сказал Почеттино.