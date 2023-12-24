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Почеттино: Мудрик должен продолжать совершенствоваться как игрок

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Считает, что у него огромный потенциал

Почеттино: Мудрик должен продолжать совершенствоваться как игрок

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением об украинском вингере команды Михаиле Мудрике:

“Это фантастический парень и приятная личность. Он очень аутентичен и настоящий. Одно, что я могу сказать вам, Мудрик очень честный, надежный, искренний и спонтанный парень. Я верю в него как в личность, конечно.

А как игрок он знает, что должен продолжать совершенствоваться. Он до сих пор молод и будет прогрессировать, потому что имеет качество. Это хорошо выступающий игрок, мы очень счастливы.

Конечно, со временем он станет очень важным игроком. Он уже таков, но должен много совершенствоваться, потому что его потенциал – огромный”, - сказал Почеттино.

В этом сезоне Мудрик провел 17 матчей в составе "Челси" во всех турнирах. На его счету три гола и два ассиста.

Следующий поединок "пенсионеры" проведут сегодня, 24 декабря. Старт встречи против "Вулверхэмптона" запланирован на 15:00.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Офіційний сайт Челсі
Опубликовал: Максим Кучер
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