Мудрик второй раз подряд не выйдет в стартовом составе Челси
Несмотря на хорошее выступление в прошлом поединке
Getty Images
"Вулверхэмптон" и "Челси" встретятся в рамках 18 тура Английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик начнет этот матч со скамейки для запасных.
The Chelsea XI is in! ????@ParimatchUK | #CFC | #WolChe pic.twitter.com/t7270fqjfv— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2023
Он второй раз подряд не выйдет в основе "пенсионеров". В прошлом поединке – в Кубке лиги против "Ньюкасла" – Мудрик появился на поле на 78 минуте и забил гол в ворота "сорок", а затем еще и реализовал послематчевый пенальти.
В общей сложности на счету Михаила три гола и один ассист в 17 матчах этого сезона.
Перед этим поединком волки находятся на 14 месте АПЛ, а “Челси” идет десятым. Этот матч станет единственным на сегодняшний день среди всех европейских топовых чемпионатов.
Встреча запланирована на 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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