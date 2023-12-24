Мудрик второй раз подряд не выйдет в стартовом составе Челси

"Вулверхэмптон" и "Челси" встретятся в рамках 18 тура Английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик начнет этот матч со скамейки для запасных.

Он второй раз подряд не выйдет в основе "пенсионеров". В прошлом поединке – в Кубке лиги против "Ньюкасла" – Мудрик появился на поле на 78 минуте и забил гол в ворота "сорок", а затем еще и реализовал послематчевый пенальти.

В общей сложности на счету Михаила три гола и один ассист в 17 матчах этого сезона.

Перед этим поединком волки находятся на 14 месте АПЛ, а “Челси” идет десятым. Этот матч станет единственным на сегодняшний день среди всех европейских топовых чемпионатов.

Встреча запланирована на 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.