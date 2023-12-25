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Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады

Наши за границей

Украинские легионеры помогают бойцам на фронте

Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады

UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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Игроки "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков даже за рубежом не забывают о помощи украинским военным в войне с РФ. Футболисты передали машину для нужд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за предоставление этого автомобиля, который будет более эффективно помогать выполнять задачи нашей бригады», – говорится в видеообращении украинских воинов.

Довбик сыграл 18 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных переда. На счету Цыганкова 3 гола и 3 асисста в 16 поединках за каталонцев.

Добавим, что "Жирона" занимает второе место в таблице Ла Лиги, уступая мадридскому "Реалу" только по дополнительным показателям.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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