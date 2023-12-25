Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
Украинские легионеры помогают бойцам на фронте
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Игроки "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков даже за рубежом не забывают о помощи украинским военным в войне с РФ. Футболисты передали машину для нужд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за предоставление этого автомобиля, который будет более эффективно помогать выполнять задачи нашей бригады», – говорится в видеообращении украинских воинов.
Довбик сыграл 18 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных переда. На счету Цыганкова 3 гола и 3 асисста в 16 поединках за каталонцев.
Добавим, что "Жирона" занимает второе место в таблице Ла Лиги, уступая мадридскому "Реалу" только по дополнительным показателям.
Популярное сейчас
- Воздушные силы ВСУ, вероятно, сбили еще один российский истребитель
- Ювентус может взять Судакова в аренду с обязательством выкупа
- Реал хочет подписать на постоянной основе Хоселу, и вернуть Кепу Челси
- СМИ назвали сумму, которую Жирона захочет получить за Довбика
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО