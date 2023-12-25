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Крейг Берли: Зинченко - не самый лучший защитник. Это одна из причин, по которой Гвардиола от него избавился

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Салах изрядно повозил украинца в недавнем матче

Крейг Берли: Зинченко - не самый лучший защитник. Это одна из причин, по которой Гвардиола от него избавился

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Бывший хавбек сборной Шотландии Крейг Берли, который сейчас подрабатывает экспертом на спортивных СМИ, раскритиковал украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко после матча с "Ливерпулем". Напомним, что именно Зинченко на фланге прошел Салах, после чего сравнял счет.

"Я всегда придерживался мнения о том, что у Зинченко как у защитника много слабых мест. И дело даже не только в этом голе Салаха. Зинченко совершенно плохо контролирует мяч и позицию, когда надо обороняться. В матче с "Ливерпулем" Деклан Райс во многих случаях выручал Зинченко, когда тот снова испытывал проблемы с позицией.

Что же касается самого гола Салаха, то первая ошибка Зинченко заключалась в том, что в момент передачи он уже проигрывал своему оппоненту три-четыре ярда. Затем защитник "Арсенала", конечно, попытался вернуться в игру, но действовал в этой фазе совершенно ужасно. Даже неловко было смотреть на то, как он лениво выставлял ногу. Так что неудивительно, что Салах очень легко проскочил мимо Зинченко. Вины вратаря в этом голе нет совершенно. Всё сводится к очень плохой игре в обороне.

И дело в том, что Зинченко — не очень хороший защитник. Это одна из причин, по которой Гвардиола от него избавился", - сказал Берли.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Михаил Черныш
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