Несмотря на лучшую статистику Лунина, Анчелотти будет ротировать украинца с Кепой
Трофей Саморы в этом сезоне Лунину не светит
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти принял решение по вратарям команды, которое может не понравиться украинскому киперу Андрею Лунину.
Как сообщает Defensa Central, после матча против "Алавеса" (1:0) тренер решил, что будет делить игровое время между Луниным и Кепой.
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То есть, несмотря на лучшие статистические показатели украинца по игре, он не будет основным кипером команды..
При этом Лунин потерял шансы побороться за трофей Саморы, который получает лучший голкипер Ла Лиги, по итогам нынешнего сезона. Дело в том, что для этого вратарь должен провести как минимум 28 матчей в сезоне, а Андрей, даже если сыграет во всех 20 оставшихся поединках до конца сезона, наберет только 27.
Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
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