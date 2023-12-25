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Мудрик поздравил фанов Челси с Рождеством. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Михаил также в тренде

Мудрик поздравил фанов Челси с Рождеством. ВИДЕО

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Англия, как и весь мир, 25 декабря празднует Рождество.

К празднику игроки "Челси" записали видеоролик с рождественскими поздравлениями.

Поучаствовал в тренде и украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.

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