Мудрик поздравил фанов Челси с Рождеством. ВИДЕО
Михаил также в тренде
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Англия, как и весь мир, 25 декабря празднует Рождество.
К празднику игроки "
Поучаствовал в тренде и украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.
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