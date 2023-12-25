Барселона, Атлетико и клубы АПЛ интересуются Довбиком, – источник
Украинец – нарасхват
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Два испанских клуба, а именно мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона", интересуются украинским нападающим "
Об этом пишет журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.
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Также журналист пишет об интересе к украинскому форварду со стороны команд АПЛ, но без какой-либо конкретики.
Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
????????#EXCL• Atletico Madrid, Barcelona and Premier League clubs are monitoring the situation of Girona's 26-year-old Ukrainian striker Artem Dovbyk.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023
???????? ????#Atleti ????#ForçaBarça pic.twitter.com/SqeI05Xwc4
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