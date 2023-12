Барселона, Атлетико и клубы АПЛ интересуются Довбиком, – источник

Два испанских клуба, а именно мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона", интересуются украинским нападающим " Жироны " Артемом Довбиком.

Об этом пишет журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Также журналист пишет об интересе к украинскому форварду со стороны команд АПЛ, но без какой-либо конкретики.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

