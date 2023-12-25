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Барселона, Атлетико и клубы АПЛ интересуются Довбиком, – источник

Наши за границей
Обновлено

Украинец – нарасхват

Барселона, Атлетико и клубы АПЛ интересуются Довбиком, – источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Два испанских клуба, а именно мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона", интересуются украинским нападающим "Жироны" Артемом Довбиком.

Об этом пишет журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

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Также журналист пишет об интересе к украинскому форварду со стороны команд АПЛ, но без какой-либо конкретики.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Артем Довбик Жирона
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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
25.12.2023 в 22:21
Довбик, не вздумай в барсу.
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Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
25.12.2023 в 22:21
Довбик, не вздумай в барсу.
Ответить
0
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