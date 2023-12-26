Маркевич: Надеюсь, голы за Жирону придадут Довбику уверенности, и он начнет радовать в сборной

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказал свое мнение по поводу игры форварда сборной Украины Артема Довбика в "Жироне".

"Очень рад за Артема, который популяризирует в Испании украинский футбол. Остается надеяться, что забитые голы за "Жирону" придадут Довбику уверенности в своих силах и он, наконец, начнет радовать результативностью и в составе национальной сборной Украины.

Это очень важно, ведь у наших ребят впереди решающие поединки в борьбе за путевку на чемпионат Европы", - сказал Маркевич.