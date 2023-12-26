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Маркевич: Надеюсь, голы за Жирону придадут Довбику уверенности, и он начнет радовать в сборной

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Известный украинский тренер отметил игру форварда в Испании

Маркевич: Надеюсь, голы за Жирону придадут Довбику уверенности, и он начнет радовать в сборной

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказал свое мнение по поводу игры форварда сборной Украины Артема Довбика в "Жироне".

"Очень рад за Артема, который популяризирует в Испании украинский футбол. Остается надеяться, что забитые голы за "Жирону" придадут Довбику уверенности в своих силах и он, наконец, начнет радовать результативностью и в составе национальной сборной Украины.

Это очень важно, ведь у наших ребят впереди решающие поединки в борьбе за путевку на чемпионат Европы", - сказал Маркевич.

Ранее была информация, что Довбик попал в сферу интересов "Барселоны", "Атлетико" и клубов АПЛ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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