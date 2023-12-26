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Жирона давно следила за Довбиком. На решение о переходе игрока повлияло два фактора

Наши за границей
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Один из них - Виктор Цыганков

Жирона давно следила за Довбиком. На решение о переходе игрока повлияло два фактора

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" довольно давно проявляла интерес к 26-летнему украинскому форварду Артему Довбику. Испанское издание sport.es рассказало, почему форвард раньше не переехал в испанию.

Как пишет источник, спортивный директор Кике Карсель, на протяжении нескольких лет следил за прогрессом Артема.

Правда, подписать Довбика раньше было проблематично, поскольку "Жирона" выступала в Сегунде, а вторая дивизион, пусть даже и испанского футбола – не самое привлекательное место для игрока, который хочет прогрессировать.

После же того, как каталонцы закрепились в элитном дивизионе ("Жирона" вышла в Примеру по итогам сезона 2021/22), Артем согласился на переход.

Также важнейшую, а может и решающую роль в трансфере Довбика сыграл Виктор Цыганков, который оказался в "Жироне" на полгода раньше и сильно повлиял на решение Артема, при этом затем помог ему адаптироваться.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Артем Довбик Жирона
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