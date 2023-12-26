Жирона давно следила за Довбиком. На решение о переходе игрока повлияло два фактора
Один из них - Виктор Цыганков
Girona
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Как пишет источник, спортивный директор Кике Карсель, на протяжении нескольких лет следил за прогрессом Артема.
Правда, подписать Довбика раньше было проблематично, поскольку "Жирона" выступала в Сегунде, а вторая дивизион, пусть даже и испанского футбола – не самое привлекательное место для игрока, который хочет прогрессировать.
После же того, как каталонцы закрепились в элитном дивизионе ("Жирона" вышла в Примеру по итогам сезона 2021/22), Артем согласился на переход.
Также важнейшую, а может и решающую роль в трансфере Довбика сыграл Виктор Цыганков, который оказался в "Жироне" на полгода раньше и сильно повлиял на решение Артема, при этом затем помог ему адаптироваться.
Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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