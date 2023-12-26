Борнмут разгромил Фулхэм. Забарный получил отличные оценки за матч. ФОТО
Борнмут провел отличный матч. Забарный - в том числе
twitter.com/afcbournemouth
26 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ "Борнмут" принимал "Фулхэм" и
В стартовом составе хозяев уже традиционно вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.
Украинец отыграл полный матч и получил отличные оценки за поединок – 7.3 от SofaScore и 7.5 WhoScored.
В защите Забарный сделал 5 выносов, 1 перехват, 1 отбор, но при этом 1 раз позволил себя обыграть на дриблинге. Из 4 случаев борьбы за позицию украинец выиграл 1, а из воздушных дуэлей – 5 из 6. Также у Ильи в пассиве 2 фола.
Также у Забарного 56 пасов с точностью 82%, из них один пас был ключевым. Точность длинных передач – 5 из 9.
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