Вестерло в чемпионате Бельгии разгромил РВДМ. Сидорчук отыграл весь матч
Вестерло поднимается со дна
Фото: Getty Images
26 декабря в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии "Вестерло" Сергея Сидорчука принимал РВДМ.
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Украинский хавбек Сергей сидорчук вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч, который завершился разгромной победой хозяев 3:0.
Отметим, что Сидорчук отыграл полный матч и получил от WhoScored неплохую оценку 7:0.
По итогам матча "Вестерло" сравнялся с РВДМ по набранным очкам, но стоит выше по дополнительным параметрам – 11-е и 12-е место соответственно.
Ну и отметим, что 32-летний Сидорчук провел в нынешнем чемпионате Бельгии 15 матчей, в которых забил 1 гол.
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