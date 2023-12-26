Вестерло в чемпионате Бельгии разгромил РВДМ. Сидорчук отыграл весь матч

26 декабря в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии "Вестерло" Сергея Сидорчука принимал РВДМ.

Украинский хавбек Сергей сидорчук вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч, который завершился разгромной победой хозяев 3:0.

Отметим, что Сидорчук отыграл полный матч и получил от WhoScored неплохую оценку 7:0.

По итогам матча "Вестерло" сравнялся с РВДМ по набранным очкам, но стоит выше по дополнительным параметрам – 11-е и 12-е место соответственно.

Ну и отметим, что 32-летний Сидорчук провел в нынешнем чемпионате Бельгии 15 матчей, в которых забил 1 гол.