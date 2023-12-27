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Мерсон: Проблемой Арсенала может быть левый защитник. Зинченко - мое главное беспокойство

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Эксперт выразил свою обеспокоенность по поводу перспектив "канониров"

Мерсон: Проблемой Арсенала может быть левый защитник. Зинченко - мое главное беспокойство

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии, а ныне эксперт Пол Мерсон обеспокоен тем, что защита Александра Зинченко может дорого обойтись "канонирам" в борьбе за титул.

"Арсенал" теперь другая команда. Они многому научились в прошлом сезоне, а Деклан Райс поднял их на другой уровень. Думаю, что они теперь смогут выиграть [титул АПЛ].

Их проблемой может быть левый защитник. Это была плохая оборонительная работа против "Ливерпуля". Это мое беспокойство. Думаю, что Зинченко нужен для матчей против команд с нижней части таблицы, где они могут доминировать. Но когда играют против команд-лидеров– нет.

Впереди "Арсенал" ждут матчи с "Вест Хэмом", "Фулхэмом", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест" Они должны выиграть все четыре [матча]. Если они это не сделают, то значит, они не имеет права выиграть Премьер-лигу", – сказал Мерсон.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.12.2023 в 13:20
Зина больше говорит чем играет
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.12.2023 в 13:20
Зина больше говорит чем играет
Ответить
0
0

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