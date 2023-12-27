Мерсон: Проблемой Арсенала может быть левый защитник. Зинченко - мое главное беспокойство
Эксперт выразил свою обеспокоенность по поводу перспектив "канониров"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии, а ныне эксперт Пол Мерсон обеспокоен тем, что защита Александра Зинченко может дорого обойтись "канонирам" в борьбе за титул.
"Арсенал" теперь другая команда. Они многому научились в прошлом сезоне, а Деклан Райс поднял их на другой уровень. Думаю, что они теперь смогут выиграть [титул АПЛ].
Их проблемой может быть левый защитник. Это была плохая оборонительная работа против "Ливерпуля". Это мое беспокойство. Думаю, что Зинченко нужен для матчей против команд с нижней части таблицы, где они могут доминировать. Но когда играют против команд-лидеров– нет.
Впереди "Арсенал" ждут матчи с "Вест Хэмом", "Фулхэмом", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест" Они должны выиграть все четыре [матча]. Если они это не сделают, то значит, они не имеет права выиграть Премьер-лигу", – сказал Мерсон.
Читайте такжеВ том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
Популярное сейчас
- Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику
- ВСУ уничтожили почти 100 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, победы Забарного и Сидорчука, яркий камбэк МЮ. Главные новости за 26 декабря
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Комментарии 1