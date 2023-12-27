Лунин может перейти в АПЛ: Реал хочет обменять украинца на кипера Челси

"Реал" начал изучать вопрос резервного вратаря на следующий сезон.

Как сообщает Dario Gol, мадридский клуб заинтересован в голкипере "Челси" Роберта Санчеса и рассчитывают оформить его трансфер уже этой зимой. "Сливочные" готовы предложить лондонцам обмен на украинского стража ворот Андрея Лунина.

Отмечается, что "Ньюкасл" - один из тех, кто хочет подписать Лунина. Основной вратарь "сорок" Ник Поуп травмирован, и украинец очень хорошая возможность для них.

В текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

К слову, летом в "Челси" должен вернуться Кепа Аррисабалага, с которым Лунин конкурирует в Мадриде.