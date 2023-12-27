Лунин может перейти в АПЛ: Реал хочет обменять украинца на кипера Челси
Украинец может стать одноклубником Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" начал изучать вопрос резервного вратаря на следующий сезон.
Как сообщает Dario Gol, мадридский клуб заинтересован в голкипере "Челси" Роберта Санчеса и рассчитывают оформить его трансфер уже этой зимой. "Сливочные" готовы предложить лондонцам обмен на украинского стража ворот Андрея Лунина.
Отмечается, что "Ньюкасл" - один из тех, кто хочет подписать Лунина. Основной вратарь "сорок" Ник Поуп травмирован, и украинец очень хорошая возможность для них.
В текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
К слову, летом в "Челси" должен вернуться Кепа Аррисабалага, с которым Лунин конкурирует в Мадриде.
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