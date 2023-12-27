Кочергин: Хотелось бы попробовать себя в топ-5 европейских чемпионатов
Футболист оценил свои перспективы
Фото: Raków Częstochowa
Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о желании попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате.
- С "Ракувом" вы выиграли все возможные титулы в Польше, засветились в Европе. Что дальше?
- Сейчас полностью сконцентрирован на "Ракуве". Хочу быть полезным для своей команды.
- Контракт с "Ракувом" действует до 2025 года. К вам есть интерес со стороны других команд?
- Не могу сказать. Возможно он есть, но я ничего не знаю.
- Успешные выступления за "Ракув" могут способствовать вашему попаданию в топ-чемпионат?
- Хотелось бы попробовать себя в топ-5 европейских чемпионатов. Попробовать себя на том уровне. Должно сложиться много вещей так, чтобы там оказаться. Зависит от многих мелочей.
- А среди чемпионатов топ-5 есть любимый?
- С детства симпатизирую "Реалу". Если есть возможность посмотреть футбол, то преимущество будет у Ла Лиги. Слежу за всеми нашими украинскими легионерами, в частности за "Жироной", которая показывает классный уровень.
- Польшу очень часто ставят в пример Украине в футбольном плане. Что могла бы УПЛ взять в пример?
- Из-за войны, а перед этим COVID-19, у нас в Украине нет болельщиков на стадионах. После нашей победы можно больше внимания обратить на околофутбольные вещи. Клубы Экстраклясы мощно продвигают себя на телевидении и в соцсетях. Есть телепул. Все это на очень высоком уровне, - поделился Кочергин.
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