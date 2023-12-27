Кочергин: Стиль Папшуна больше подходит Динамо, чем Шахтеру

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о экс-тренере команды Мареке Папшуне, который в прошлом году привел довольно скромную команду к чемпионству в Польше.

– Летом "Ракув" покинуло несколько ведущих футболистов чемпионской команды, а на их место пришло много новичков. Сейчас новенькие уже привыкли к футболу, исповедуемому командой?

– В команду пришли хорошие футболисты, нуждавшиеся в времени на адаптацию. Кто больше, а кто меньше для того, чтобы понять, как мы играем командно, обороняемся, атакуем и остальные мелочи, которые имеют значение в построении игры "Ракува".

Достаточно непросто прийти и с ходу стать боевой единицей, когда еженедельно играешь важные матчи. В начале было тяжело, а сейчас вышли на высокий уровень и приносят пользу команде.

– Создатель чемпионского "Ракува" Марек Папшун покинул команду после семи лет работы во главе команды. Сейчас клуб тренирует его помощник Давид Шварга. Игра команды сильно изменилась?

– Основные принципы, которые были при Папшуне, сохранились. Шварга добавил свои детали, которые могут помочь нам будет еще лучше. Когда мы играем против команды по линии мяча, я выше поднимаюсь третьей десяткой и насыщаю определенный участок поля в прессинге.

– Фамилию Папшуна часто можно было услышать в наших медиа в контексте возможного назначения в "Шахтер" или "Динамо". Кому из наших грандов его футбол мог бы подойти?

– Я думаю, что для "Динамо" стиль Папшуна подходил бы лучше, потому что у него все заложено на интенсивности, спринтах. Как мы видели при Луческу, "Динамо" тоже играло в интенсивный и вертикальный футбол. Что-то похожее исповедует Папшун.