Возглавил рейтинг испанских скорострелов. Довбик забивает в Ла Лиге каждые 96 минут

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик завершил осеннюю часть сезона с 11 голами в Ла Лиги.

Как подсчитало испанское издание Sport, украинцу для того, чтобы забить гол в чемпионате, в среднем понадобилось 95 минут и 15 секунд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец единственный в списке лучших голеадоров лиги, кому нужно менее 100 минут на гол. Вторым в этом рейтинге является лучший бомбардир чемпионата Джуд Беллингем из "Реала", который забивает каждые 106 минут.