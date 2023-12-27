Возглавил рейтинг испанских скорострелов. Довбик забивает в Ла Лиге каждые 96 минут
Обошел и Беллингема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Как подсчитало испанское издание Sport, украинцу для того, чтобы забить гол в чемпионате, в среднем понадобилось 95 минут и 15 секунд.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украинец единственный в списке лучших голеадоров лиги, кому нужно менее 100 минут на гол. Вторым в этом рейтинге является лучший бомбардир чемпионата Джуд Беллингем из "Реала", который забивает каждые 106 минут.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Жена Трубина: Мы снимаем дом у семьи Яремчуков
- Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн