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Возглавил рейтинг испанских скорострелов. Довбик забивает в Ла Лиге каждые 96 минут

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Обошел и Беллингема

Возглавил рейтинг испанских скорострелов. Довбик забивает в Ла Лиге каждые 96 минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик завершил осеннюю часть сезона с 11 голами в Ла Лиги.

Как подсчитало испанское издание Sport, украинцу для того, чтобы забить гол в чемпионате, в среднем понадобилось 95 минут и 15 секунд.

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Украинец единственный в списке лучших голеадоров лиги, кому нужно менее 100 минут на гол. Вторым в этом рейтинге является лучший бомбардир чемпионата Джуд Беллингем из "Реала", который забивает каждые 106 минут.

Возглавил рейтинг испанских скорострелов. Довбик забивает в Ла Лиге каждые 96 минут - изображение 1
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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