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Мудрик - в старте Челси, а Ярмолюк - в старте Брентфорда на сегодняшние матчи АПЛ

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Англия продолжает радовать праздничным футболом

Мудрик - в старте Челси, а Ярмолюк - в старте Брентфорда на сегодняшние матчи АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, в чемпионате Англии состоятся несколько матчей 19-го тура, два из которых будут особенно интересны украинским болельщикам.

Так, "Челси" примет "Кристал Пелас", а "Брентфорд" сыграет с "Вулверхэмптоном". Оба матча начнутся в 21:30.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик выйдет на сегодняшний матч в стартовом составе своей команды.

Как и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк - он также сегодня в стартовых 11.

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Отметим, что UA-Футбол проведет текстовые онлайны обеих поединков.

Текстовый онлайн матча "Челси" - "Кристал Пелас".

Текстовый онлайн матча "Брентфорд" - "Вулверхэмптон".

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Вулверхэмптон Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
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