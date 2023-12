Мудрик - в старте Челси, а Ярмолюк - в старте Брентфорда на сегодняшние матчи АПЛ

Сегодня, 27 декабря, в чемпионате Англии состоятся несколько матчей 19-го тура, два из которых будут особенно интересны украинским болельщикам.

Так, "Челси" примет "Кристал Пелас", а "Брентфорд" сыграет с "Вулверхэмптоном". Оба матча начнутся в 21:30.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик выйдет на сегодняшний матч в стартовом составе своей команды.

Как и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк - он также сегодня в стартовых 11.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовые онлайны обеих поединков.

Текстовый онлайн матча "Челси" - "Кристал Пелас".

Текстовый онлайн матча "Брентфорд" - "Вулверхэмптон".

Introducing our starting XI...



???????? A first start for Nkunku.

???????? Caicedo returns.

???????? Maatsen is in from the off.@ParimatchUK | #CFC | #CheCry pic.twitter.com/qPe12VXud7