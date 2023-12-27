Мудрик - в старте Челси, а Ярмолюк - в старте Брентфорда на сегодняшние матчи АПЛ
Англия продолжает радовать праздничным футболом
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, в
Так, "Челси" примет "Кристал Пелас", а "Брентфорд" сыграет с "Вулверхэмптоном". Оба матча начнутся в 21:30.
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик выйдет на сегодняшний матч в стартовом составе своей команды.
Как и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк - он также сегодня в стартовых 11.
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Отметим, что UA-Футбол проведет текстовые онлайны обеих поединков.
Introducing our starting XI...— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 27, 2023
???????? A first start for Nkunku.
???????? Caicedo returns.
???????? Maatsen is in from the off.@ParimatchUK | #CFC | #CheCry pic.twitter.com/qPe12VXud7
???? Your Bees to take on Wolves#BREWOL pic.twitter.com/menMj5P5Kg— Brentford FC (@BrentfordFC) December 27, 2023
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