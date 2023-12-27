Экс-форвард Жироны Ратон: Довбик - танк! Большой, но маневренный одновременно

Бывший форвард " Жироны " Кико Ратон оценил игру украинского форварда команды Артема Довбика.

"Довбик - открытие сезона! Он – танк. Большой, но маневренный одновременно, и к тому же хорош в игре головой.

У него много достоинств, и думаю, что такие клубы как "Барса" или "Реал" хотели бы иметь у себя такого форварда. Но к счастью, он у нас в "Жироне", и помогает нам продолжать верить в то, что все возможно.

Всего можно добиться. Мы все надеемся, что "Жирона" нас удивит. Надеюсь, мы все будем счастливы в конце сезона", - сказал Ратон.