Экс-форвард Жироны Ратон: Довбик - танк! Большой, но маневренный одновременно
В Испании продолжают нахваливать украинца
Фото: ФК Жирона
Бывший форвард "
"Довбик - открытие сезона! Он – танк. Большой, но маневренный одновременно, и к тому же хорош в игре головой.
У него много достоинств, и думаю, что такие клубы как "Барса" или "Реал" хотели бы иметь у себя такого форварда. Но к счастью, он у нас в "Жироне", и помогает нам продолжать верить в то, что все возможно.
Всего можно добиться. Мы все надеемся, что "Жирона" нас удивит. Надеюсь, мы все будем счастливы в конце сезона", - сказал Ратон.
Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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