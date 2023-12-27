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Экс-форвард Жироны Ратон: Довбик - танк! Большой, но маневренный одновременно

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Экс-форвард Жироны Ратон: Довбик - танк! Большой, но маневренный одновременно

Фото: ФК Жирона

Новина українською

Бывший форвард "Жироны" Кико Ратон оценил игру украинского форварда команды Артема Довбика.

"Довбик - открытие сезона! Он – танк. Большой, но маневренный одновременно, и к тому же хорош в игре головой.

У него много достоинств, и думаю, что такие клубы как "Барса" или "Реал" хотели бы иметь у себя такого форварда. Но к счастью, он у нас в "Жироне", и помогает нам продолжать верить в то, что все возможно.

Всего можно добиться. Мы все надеемся, что "Жирона" нас удивит. Надеюсь, мы все будем счастливы в конце сезона", - сказал Ратон.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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