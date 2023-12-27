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Сам разогнал атаку - сам завершил. Мудрик открыл счет в матче с Кристал Пелас

Наши за границей
Обновлено

Челси повел в счете

Сам разогнал атаку - сам завершил. Мудрик открыл счет в матче с Кристал Пелас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 19-го тура АПЛ "Челси" принимает "Кристал Пелас". В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Михаил Мудрик и открыл счет на 13-й минуте.

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Михаил разогнал атаку, отдал на Нкунку, который забежал уже на правый фланг и оттуда прострелил на Мудрика. Отметим, что это 3-й гол украинца в 17 матчах АПЛ нынешнего сезона.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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Бapceлиниyс
27.12.2023 в 22:04
шооо??? та невже???
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Комментарии 6
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Бapceлиниyс
27.12.2023 в 22:04
шооо??? та невже???
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1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.12.2023 в 21:57
Невже?Раз на рік і палка стріляє)
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0
1
Djibouti (Djibouti)
27.12.2023 в 21:59
Ну от навіщо писати дурню? Мудрик вже майже через гру забиває.
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.12.2023 в 22:23
дятел ты
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0
0
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Бapceлиниyс
27.12.2023 в 22:49
дятел оn/off
 
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0
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Бapceлиниyс
27.12.2023 в 22:47
если три раза, то уже не палка, а шо-то более дорогое
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