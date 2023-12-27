Сам разогнал атаку - сам завершил. Мудрик открыл счет в матче с Кристал Пелас

В матче 19-го тура АПЛ "Челси" принимает "Кристал Пелас". В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Михаил Мудрик и открыл счет на 13-й минуте.

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Михаил разогнал атаку, отдал на Нкунку, который забежал уже на правый фланг и оттуда прострелил на Мудрика. Отметим, что это 3-й гол украинца в 17 матчах АПЛ нынешнего сезона.