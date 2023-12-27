Мудрик вошел в сборную разочарований АПЛ 2023 года по версии ESPN

Известный спортивный канал ESPN составил список главных разочарований 2023 года в АПЛ, составив из них своеобразную символическую сборную.

Попал в нее и украинский легионер " Челси " Михаил Мудрик.

"Как и Кукурелья с Фернандесом, Мудрик расплачивается за то, что перешел в "Челси" за сумму, намного превышающую его реальную стоимость.

Большую часть января украинский вингер был склонен к переходу в "Арсенал", но "Челси" запоздало сделал предложение в 88 миллионов фунтов стерлингов, от которого донецкий "Шахтер" не смог отказаться.

С тех пор Мудрик большую часть времени провел в "Челси" в унынии, но, возможно, его поздний гол в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла" в этом месяце станет той искрой, которая наконец-то зажжет его карьеру на "Стэмфорд Бридж", – написал журналист Марк Огден.