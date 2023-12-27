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Мудрик вошел в сборную разочарований АПЛ 2023 года по версии ESPN

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Обновлено

"Перешел в Челси за сумму, намного превышающую его реальную стоимость"

Мудрик вошел в сборную разочарований АПЛ 2023 года по версии ESPN

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный спортивный канал ESPN составил список главных разочарований 2023 года в АПЛ, составив из них своеобразную символическую сборную.

Попал в нее и украинский легионер "Челси" Михаил Мудрик.

"Как и Кукурелья с Фернандесом, Мудрик расплачивается за то, что перешел в "Челси" за сумму, намного превышающую его реальную стоимость.

Большую часть января украинский вингер был склонен к переходу в "Арсенал", но "Челси" запоздало сделал предложение в 88 миллионов фунтов стерлингов, от которого донецкий "Шахтер" не смог отказаться.

С тех пор Мудрик большую часть времени провел в "Челси" в унынии, но, возможно, его поздний гол в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла" в этом месяце станет той искрой, которая наконец-то зажжет его карьеру на "Стэмфорд Бридж", – написал журналист Марк Огден.

В целом же, сборная разочарований от ESPN выглядит следующим образом.

Вратарь: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед").

Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Марк Кукурелья ("Челси").

Полузащитники: Энцо Фернандес ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антони ("Манчестер Юнайтед"), Михаил Мудрик ("Челси").

Нападающий: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Отметим, что Мудрик в первый год сыграл за "Челси" 32 матча в АПЛ (1389 минут в сумме), в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2023 в 22:31
))))))
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2023 в 22:31
))))))
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