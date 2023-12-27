Мудрик вошел в сборную разочарований АПЛ 2023 года по версии ESPN
"Перешел в Челси за сумму, намного превышающую его реальную стоимость"
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный спортивный канал ESPN составил список главных разочарований 2023 года в АПЛ, составив из них своеобразную символическую сборную.
Попал в нее и украинский легионер "
"Как и Кукурелья с Фернандесом, Мудрик расплачивается за то, что перешел в "Челси" за сумму, намного превышающую его реальную стоимость.
Большую часть января украинский вингер был склонен к переходу в "Арсенал", но "Челси" запоздало сделал предложение в 88 миллионов фунтов стерлингов, от которого донецкий "Шахтер" не смог отказаться.
С тех пор Мудрик большую часть времени провел в "Челси" в унынии, но, возможно, его поздний гол в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла" в этом месяце станет той искрой, которая наконец-то зажжет его карьеру на "Стэмфорд Бридж", – написал журналист Марк Огден.
В целом же, сборная разочарований от ESPN выглядит следующим образом.
Вратарь: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед").
Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Марк Кукурелья ("Челси").
Полузащитники: Энцо Фернандес ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антони ("Манчестер Юнайтед"), Михаил Мудрик ("Челси").
Нападающий: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").
Отметим, что Мудрик в первый год сыграл за "Челси" 32 матча в АПЛ (1389 минут в сумме), в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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