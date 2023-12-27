Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в матче с Кристал Пэлас. Оценки за матч
Украинец забил в целом провел неплохой поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 19-го тура АПЛ "Челси" лишь на 89-й минуте и с пенальти
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды открыл счет в матче, в итоге отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Броя.
По итогам матча украинец получил неплохие оценки от статистических порталов – 7.4 от WhoScored и 7.5 от SofaScore.
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У SofaScore в составе "Челси" выше оценка только у Конора Галлахера (7.9), а у Густо такая же оценка, как и у Михаила.
По оценкам WhoScored лучшие оценки у "Челси" только у Густо (7.5) и Галлахер (7.9).
Отметим, что за время, проведенное на поле Мудрик забил гол, отдал 1 ключевой пас, создал 1 голевой момент при точности пасов 82% (14 из 17 точных пасов).
Также у украинца два удара по воротах (1 заблокированный), 1 упущенный голевой момент, 1 из 2-х успешная попытка дриблинга.
Также в обороне Мудрик сделал два отбора и заблокировал 1 удар.
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