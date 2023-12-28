  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик получил повреждение в матче с Кристал Пэлас
В тренде

Мудрик получил повреждение в матче с Кристал Пэлас

Наши за границей
Обновлено

Украинец отыграл 71 минуту

Мудрик получил повреждение в матче с Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 19-го тура АПЛ "Челси" лишь на 89-й минуте и с пенальти вырвал победу над "Кристал Пелас" (2:1).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды открыл счет в матче, и в итоге отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Броя.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом, судя по всему, украинец покинул поле из-за небольшого повреждения после подката Клайна, который произошел за минуту до замены украинца.

Внешне украинец покидал поле уверенно, однако полная ясность относительно возможного повреждения игрока настанет чуть позже.

Ну и отметим, что в текущем сезоне АПЛ Мудрик забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

По теме
yellow-arrow
Один из лучших среди опорников и партнеров по обороне. Известны оценки Миколенко за матч с Манчестер Сити
yellow-arrow
Гол - верхушка айсберга. ВИДЕО всех действий Михаила Мудрика в матче с Кристал Пэлас
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 1:3. Чемпионы мира подъехали во втором тайме
Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости