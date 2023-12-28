Мудрик получил повреждение в матче с Кристал Пэлас

В матче 19-го тура АПЛ "Челси" лишь на 89-й минуте и с пенальти вырвал победу над "Кристал Пелас" (2:1).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды открыл счет в матче, и в итоге отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Броя.

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При этом, судя по всему, украинец покинул поле из-за небольшого повреждения после подката Клайна, который произошел за минуту до замены украинца.

Внешне украинец покидал поле уверенно, однако полная ясность относительно возможного повреждения игрока настанет чуть позже.

Ну и отметим, что в текущем сезоне АПЛ Мудрик забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.