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Гол - верхушка айсберга. ВИДЕО всех действий Михаила Мудрика в матче с Кристал Пэлас

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Неплохой матч от украинца

Гол - верхушка айсберга. ВИДЕО всех действий Михаила Мудрика в матче с Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" провел свой календарный матч АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:1). В основном составе "синих" вышел украинец Михаил Мудрик и помог команде добыть три очка. Михаил отметился голом уже на 13-й минуте.

Всего за игровое время, которое было ему отведено (71 минута), Мудрик, кроме гола, отдал 1 ключевой пас, создал 1 голевой момент при точности пасов 82% (14 из 17-ти точных пасов).

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Также у украинца два удара по воротам (1 заблокирован), 1 упущенный голевой момент, 1 из 2-х успешная попытка дриблинга.

Также в обороне Мудрик сделал два отбора и заблокировал один удар.

Все действия Михаила Мудрика смотрите в видеонарезке.

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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