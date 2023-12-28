Мудрик коротко прокомментировал свое повреждение
Пока что без медицинских подробностей
Getty Images / Global Images Ukraine
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ, в котором "Челси" принимал "Кристал Пэлас". Встреча завершилась победой "синих" со счетом 2:1.
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в основе и на 71-й минуте был заменен на Армандо Бройя из-за повреждения. Сам украинец коротко прокомментировал свою замену.
"Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее", - сказа Мудрик в комментарии Legioners.ua.
Также напомним, что Мудрик открыл счет уже на 13-й минуте игры. Этот гол стал для украинца уже четвертым в текущем сезоне и третьим в АПЛ. Также в его активе два ассиста.
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