Его фамилия – бренд. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

Это, пожалуй, такая ирония судьбы... Когда мы впихиваем Александра Зинченко в различные символические сборные 2023-го года, с Туманного Альбиона доносятся голоса критики в адрес Алекса. Зинченко, к сожалению, в очередной раз дал основания скептикам раскрыть рты – Салах в матче с "Арсеналом" забил именно после неуверенных действий украинца. Старательности, психологической устойчивости, взвешенности Зинченко не занимать – об этом всем мы писали ранее. Но чисто защитных скиллов иногда не хватает. Об этом тоже шла речь.

Фраза "разнообразные символические сборные 2023-го года" в первом абзаце – не для красивого словца. Это дань фактам. Зинченко – единственный игрок, материалы о ком попали сразу в два итоговых цикла издания UA-Футбол. И на самом деле могут быть какие-то вопросы (или контраргументы) относительно места Алекса в символической сборной мира, но не может быть сомнений в закономерности позиций в сборной наших за рубежом образца 2023.

Ну, куда без Зинченко?! Это даже не смешно... Хотя формально в нашей сборной он располагается в центре поля, где фактически играет разве что во время пауз ФИФА. То есть, во время окон сборных. В клубе Зинченко уже давным-давно используют как левого защитника, что дает основания таким как Гарри Невилл время от времени напоминать общественности о профильной позиции Зинченко. А это позиция центрального полузащитника. Правда в том, что где бы ни играл Зинченко, всегда найдутся скептики. В Британии – это Гарри Невилл, Крейнг Берли, Пол Мерсон и другие, в Украине – Виктор Леоненко. И смех, и грех.

"Я видел Зинченко не только в этой игре, но это был настолько важный матч, который может стоить "Арсеналу" чемпионства. Вот насколько это серьезная проблема. Я не критикую его, не могу сказать, что он плохой игрок, это не так, но он допускал подобные ошибки и раньше, в том же "Манчестер Сити". Порой его трудно критиковать, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и его семье за последние полтора года. Но если судить по футболу и по тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для "Арсенала".

Майкл Грей, бывший полузащитник сборной Англии

Правда также в том, что без Алекса представить центр поля сборной Украины нереально. Он не как Степаненко, который выжигает все, что попадает в его зону ответственности. Но и не как Руслан Малиновский, который тяготеет то к игре на фланге, то к смещениям на позицию форварда. Его функции в сборной Украины четко определяются продвижением мяча вперед, разворотом игры от своих ворот к чужим, а также созданием большинства в атакующей трети поля.

В таком ключе о Зинченко можно рассказывать много. Как и в контексте его игровых функций на позиции левого защитника в "Арсенале". Но если мы говорим именно о наших за рубежом, то следует преподносить фамилию Зинченко как своеобразный бренд. Ей-Богу, сейчас он – едва ли не один из самых узнаваемых украинских спортсменов в мире.

И это началось не вчера, и не неделю назад. UA-Футбол в лице автора этих строк еще перед чемпионатом Европы 2021 писал о Зинченко как о бренде украинского футбола для издания The Guardian. Тогда его фраза "Мы на Евро" стала своеобразной визитной карточкой сборной Украины на полях Европы, а поцелуй с репортершой - будущей женой в прямом эфире – вдохновением для многих романтиков.

Он действительно очень умело выстраивает свой образ вне футбольного поля. Заботливый муж и отец, верный семьянин. Не прячет свой быт за пятью ширмами, но и не демонстрирует чего-то лишнего. Такому человеку хочется доверять.

Недаром он стал одним из самых активных амбассадоров платформы UNITED24, которая сильно помогает Украине преодолевать последствия российского вторжения. Недаром он стал капитаном одной из команд в благотворительном матче всех звезд в поддержку Украины. Капитаном второй был футбольный идол украинцев и широко уважаемая в Европе персона Андрей Шевченко. Для всего этого мало просто играть в АПЛ. Нужно играть и излучать харизму.

Зинченко создал ажиотаж вокруг себя рутинной работой. Он не переходил из Украины за бешеные миллионы, как это сделал Мудрик, и не кладет пачками голы, как это делает Довбик. Но его постоянное желание прогрессировать, отказ от меньшего, отсутствие высокомерия вместе с вполне трезвой оценкой собственных сил вывели его на тот уровень, когда даже иностранные СМИ конкурируют за возможность написать о нем, собрав лайки, шеры и комментарии. Что уж говорить об отечественном информационном поле.

Зинченко – не просто на своем месте в этой символической сборной, он – ее душа, ум, стержень. Он был на своем месте еще тогда, когда о возможности составлять такие сборные не было даже речи...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine