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Мудрик должен восстановиться к матчу с Лутоном

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У украинца небольшое повреждение

Мудрик должен восстановиться к матчу с Лутоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может восстановиться к ближайшей игре команды.

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Напомним, украинец не смог доиграть поединок 19-го тура АПЛ с "Кристал Пелас" (2:1) из-за повреждения. Михаил вышел в стартовом составе лондонцев и отметился голом, но был вынужден покинуть поле после подката сзади от Натаниэля Клайна.

По информации Football. London, Мудрик будет готов вернуться на поле уже в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Лутона". Поединок "Лутон" - "Челси" состоится 30 декабря. Начало - в 14:30 по Киеву.

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Челси (Лондон) Лутон Таун Михаил Мудрик
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Источник:
Football.London
Опубликовал: Алина Ерофеева
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