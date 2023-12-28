Мудрик должен восстановиться к матчу с Лутоном

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может восстановиться к ближайшей игре команды.

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Напомним, украинец не смог доиграть поединок 19-го тура АПЛ с "Кристал Пелас" (2:1) из-за повреждения. Михаил вышел в стартовом составе лондонцев и отметился голом, но был вынужден покинуть поле после подката сзади от Натаниэля Клайна.

По информации Football. London, Мудрик будет готов вернуться на поле уже в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Лутона". Поединок "Лутон" - "Челси" состоится 30 декабря. Начало - в 14:30 по Киеву.