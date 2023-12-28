Кучерявый получил повреждение в матче чемпионата Шотландии
Украинец покинул поле на 41-й минуте игры
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В 20-м туре Высшей лиги Шотландии "Сент-Джонстон" на выезде расписал нулевую ничью против "Ливингстона" (0:0).
Украинский полузащитник гостей Максим Кучерявый не смог доиграть поединок до конца из-за повреждения. 21-летний украинец покинул поле на 41-й минуте встречи. Вместо него вышел Грэм Кэри.
По словам главного тренера "Сент-Джонстона" Крейга Левейна, Кучерявый получил неприятный порез на колене. Хавбек был доставлен в больницу для наложения швов.
В текущем сезоне Кучерявый забил 3 гола в 21 матче.
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Источник:The Courier UK
Опубликовал: Алина Ерофеева
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