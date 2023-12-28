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Довбик передал на фронт автомобиль, дроны, прицелы и другое оборудование

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Довбик передал на фронт автомобиль, дроны, прицелы и другое оборудование

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вместе со своим агентом Алексеем Люндовским передали на фронт автомобиль и другое оборудование.

"Это уже третья машина, которую мы передали военным, не считая авто, которое Артем организовал вместе с Виктором Цыганковым", - рассказал Sport Arena Алексей Люндовский.

Футболист передал очередную партию вместе с "Фондом помощи и надежды". В перечень оборудования для военных вошли: автомобиль Hyundai, 50 турникетов, 1 EcoFlow Delta, 2 коллиматорных прицела Holosun, 5 больших тактических рюкзаков и 5 американских аптечек стандарта NATO, 6 FPV дронов, 2 квадрокоптера DJI MAVIC.

Ранее Довбик организовал передачу украинским воинам автомобиля совместно с другим футболистом "Жироны" Виктором Цыганковым. Машина направилась в расположение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Довбик передал на фронт автомобиль, дроны, прицелы и другое оборудование - изображение 1

Фото: страница в Facebook Нарека Казаряна

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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