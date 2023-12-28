Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины 31-летний Максим Коваль может вернуться в УПЛ.

Контракт вратаря с молдавским "Шерифом" завершается 31 декабря 2023 года. Будущее Максима пока не определено.

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По информации Sport.ua, кипер не против вернуться в УПЛ, но при условии хорошего предложения и сохранения зарплаты. В Тирасполе Коваль получает 200 тысяч долларов в год. Агенты игрока контактировали с одним из клубов УПЛ, но пока до конкретики не дошло.

Также отметим, что если в еврокубках Коваль достаточно часто получал игровую практику, то в чемпионате Молдовы сыграл только 8 матчей из 14-ти в чемпионате. Новый тренер команды Роман Пилипчук начал доверять арендованному из "Хайдука" Тони Шиличу.