Максим Коваль может вернуться в УПЛ
К голкиперу есть интерес из Украины, но пока что без конкретики
Экс-голкипер "Динамо" и
Контракт вратаря с молдавским "Шерифом" завершается 31 декабря 2023 года. Будущее Максима пока не определено.
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По информации Sport.ua, кипер не против вернуться в УПЛ, но при условии хорошего предложения и сохранения зарплаты. В Тирасполе Коваль получает 200 тысяч долларов в год. Агенты игрока контактировали с одним из клубов УПЛ, но пока до конкретики не дошло.
Также отметим, что если в еврокубках Коваль достаточно часто получал игровую практику, то в чемпионате Молдовы сыграл только 8 матчей из 14-ти в чемпионате. Новый тренер команды Роман Пилипчук начал доверять арендованному из "Хайдука" Тони Шиличу.
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