Атлетико интересуется несколькими игроками Жироны, но Довбик - главная цель

"Атлетико" интересуется несколькими игроками " Жироны ".

Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о защитниках Арнау Мартинесе и Давиде Лопесе, полузащитнике Алейше Гарсии и форварде Артеме Довбике.

При этом именно украинский форвард является основной целью "матрасников".

Также источник отмечается, что "Жирона" летом не будет продавать своих лидеров, поэтому возможность трансфера украинца в Мадрид будет обсуждаться уже в летнее окно.

Также в Испании предполагают, что процесс переговоров будет непростым. "Жирона" постарается выручить за Довбика максимально возможную сумму, так как 25% суммы от трансфера получит "Днепр-1".

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.