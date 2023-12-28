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Атлетико интересуется несколькими игроками Жироны, но Довбик - главная цель

Наши за границей
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Но речь о трансфере будет идти уже летом

Атлетико интересуется несколькими игроками Жироны, но Довбик - главная цель

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

"Атлетико" интересуется несколькими игроками "Жироны".

Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о защитниках Арнау Мартинесе и Давиде Лопесе, полузащитнике Алейше Гарсии и форварде Артеме Довбике.

При этом именно украинский форвард является основной целью "матрасников".

Также источник отмечается, что "Жирона" летом не будет продавать своих лидеров, поэтому возможность трансфера украинца в Мадрид будет обсуждаться уже в летнее окно.

Также в Испании предполагают, что процесс переговоров будет непростым. "Жирона" постарается выручить за Довбика максимально возможную сумму, так как 25% суммы от трансфера получит "Днепр-1".

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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