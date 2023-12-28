Атлетико интересуется несколькими игроками Жироны, но Довбик - главная цель
Но речь о трансфере будет идти уже летом
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
"Атлетико" интересуется несколькими игроками "
Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о защитниках Арнау Мартинесе и Давиде Лопесе, полузащитнике Алейше Гарсии и форварде Артеме Довбике.
При этом именно украинский форвард является основной целью "матрасников".
Также источник отмечается, что "Жирона" летом не будет продавать своих лидеров, поэтому возможность трансфера украинца в Мадрид будет обсуждаться уже в летнее окно.
Также в Испании предполагают, что процесс переговоров будет непростым. "Жирона" постарается выручить за Довбика максимально возможную сумму, так как 25% суммы от трансфера получит "Днепр-1".
Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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