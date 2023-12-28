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Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Вест Хэма

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Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, в чемпионате Англии состоится матч 19-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" примет "Вест Хэм".

В стартовом составе хозяев, традиционно на левом фланге обороны выйдет украинский защитник Александр Зинченко.

Матч начнется в 22:15, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

Ну и отметим, что "Арсенал" идет на 2-м месте в таблице с 40 очками. "Вест Хэм" - на 7 месте с 30 баллами.

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