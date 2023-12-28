Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Вест Хэма
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, в чемпионате Англии состоится матч 19-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" примет "Вест Хэм".
В стартовом составе хозяев, традиционно на левом фланге обороны выйдет украинский защитник Александр Зинченко.
Матч начнется в 22:15, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
Ну и отметим, что "Арсенал" идет на 2-м месте в таблице с 40 очками. "Вест Хэм" - на 7 месте с 30 баллами.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 28, 2023
???? Saliba at the back
✨ Trossard returns
???? Martinelli in attack
Come on you Gunners ???? pic.twitter.com/XWVV86PrDh
Our team to take on Arsenal ⚒️ pic.twitter.com/5bcuyt6VDI— West Ham United (@WestHam) December 28, 2023
Популярное сейчас
- Конор Макгрегор предложил $ 250 миллионов за бой с Криштиану Роналду
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Динамо может досрочно вернуть форварда из Зари
- "Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы