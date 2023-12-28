Цыганков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

28 декабря " Жирона " после небольшого отпуска вернулась к тренировкам и начала подготовку к матчу 19-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который состоится 3 января.

В тренировке приняли участие оба укранца команды – как форвард Артем Довбик, так и хавбек Виктор Цыганков, который который пропустил последние поединки "Жироны" из-за повреждения.

Отметим, что в текущем чемпионате Испании Цыганков в 14 матчах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.