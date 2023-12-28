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Цыганков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

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Украинец пропустил пару последних матчей команды из-за повреждения

Цыганков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

28 декабря "Жирона" после небольшого отпуска вернулась к тренировкам и начала подготовку к матчу 19-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который состоится 3 января.

В тренировке приняли участие оба укранца команды – как форвард Артем Довбик, так и хавбек Виктор Цыганков, который который пропустил последние поединки "Жироны" из-за повреждения.

Отметим, что в текущем чемпионате Испании Цыганков в 14 матчах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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