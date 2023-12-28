Цыганков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО
Украинец пропустил пару последних матчей команды из-за повреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 декабря "
В тренировке приняли участие оба укранца команды – как форвард Артем Довбик, так и хавбек Виктор Цыганков, который который пропустил последние поединки "Жироны" из-за повреждения.
Отметим, что в текущем чемпионате Испании Цыганков в 14 матчах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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