Ценим то, что имеем. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

Здесь мог бы быть другой игрок. Но все же украинский легион еще не так расширен, чтобы игнорировать игрока именитой команды, третьей в Чемпионате Франции, а затем - одного из лидеров приличной команды из Чемпионата Италии. Так что Руслану Малиновскому есть место в нашей сборной.

Его полгода в "Марселе" не были удачными. Особенно - по его меркам, меркам бывшего четвертьфиналиста Лиги Чемпионов и Лиги Европы, финалиста Кубка Италии, лучшего ассистента Серии А. По тем же меркам переход в стан новичка лиги - неудача. Но мне кажется, что это неправильный подход.

Правильный подход - это отметить, что его "Олимпик" уверенно вышел в Квалификацию Лиги Чемпионов, а Руслан отыграл за него в лиге 1229 минут и 13 матчей в стартовом составе за полгода - больше, чем за шесть из семи полугодий в "Аталанте". Также забил и принес первую победу команды дома над ненавистным "Пари Сен-Жермен" за 12 лет.

А "Дженоа", хотя и новичок Серии А, играет хорошо. В зоне вылета не была с первого тура. Ее лучший старт с сезона 2016/17. Уже успела победить в гостях "Лацио", разгромить "Рому" (4:1), сыграть вничью с "Ювентусом" и "Наполи". Лишь "Болонья" набрала больше очков в матчах против грандов.

Если бы не восемь пропущенных мячей после 82-ой минуты и потеря девяти очков из-за них - "грифоны" были бы сейчас седьмыми. Причем Малиновский находился на поле лишь во время одного из этих пропущенных. Его слишком быстро меняют. В последних двух матчах дали отыграть 90 минут - и команда не пропустила в концовке, а даже забила и победила.

Руслан уже забил двумя своими фирменными дальними ударами, заставившими итальянцев восхищаться и ностальгировать о его лучших временах. По голам из-за пределов штрафной в лигах Топ-5 с лета 2019-го года он уступает лишь Лионелю Месси (17:25), а в Серии А по проценту голов оттуда за последние 20 лет - лишь Андреа Пирло.

Также он отдал ассист в лиге и замечательный ассист пяткой в Кубке в дополнительное время. Запомнился и пасом в одно касание на 70 метров вперед, с которого два партнера по команде разыграли и забили.

Мало? Для атакующего полузащитника - да. Но дело в том, что украинец далеко не всегда играл на этой позиции. Дважды - одного из двух форвардов (где с непривычки терялся), однажды - правого полузащитника (а фактически второго правого защитника). А в большинстве матчей - глубоко в центре поля, разыгрывающего опорника.

Теперь он отходит на одну линию с защитниками и помогает им разыгрывать в начале атаки. Распределяет мячи. Статистика показывает, что на своей половине поля пасует в два раза чаще, чем в предыдущие сезоны в лигах Топ-5, а на чужой - в полтора раза реже. При этом точность передач и там, и там, как и общая - лучшая в карьере в этих лигах.

Он прессингует высоко вместе с форвардами, но быстро отходит назад. В штрафной площадке соперника мяча почти не касается. Гораздо реже бьет по воротам, в разы реже пасует под удары и прорывается на дриблинге.

Он стал игроком совсем иного стиля, с совсем иными задачами. И главный тренер Альберто Джилардино считает, что именно такая игра поможет ему сделать прыжок в уровне. Он точно сделал прыжок в трудолюбии. Постоянно бегает, выполняет огромный объем черновой работы, активно участвует в единоборствах (бывает и по 13-15 за матч), часто фолит.

В 14-ти матчах Руслан набрал уже шесть желтых карточек. А подкат в игрока "Ювентуса", как заявили многие эксперты и глава Судейского Комитета Италии, заслуживал красную.

СМИ постоянно отмечают его работу, старание, спокойствие, ум. Вначале, правда, воротили нос и требовали прежнего Малиновского. Яркого, атакующего. Но теперь Gazzetta Dello Sport и Corriere Della Sera говорят о его жертвенности. А Calciomercato - "больше дров, чем фейерверков". Не осуждая, а наоборот - уважая. Дрова дают тепло.

Джилардино называет его незаменимым для команды на новой позиции. Говорит, что для команды очень важно умение украинца сохранять мяч и находить свободное пространство, и что он опаснее, когда начинает из глубины.

Он повзрослел. И, возможно, новый стиль игры откроет второе дыхание его карьере. Тем более, что предыдущий стиль уже начал подводить его, не приносил успех, вызывал критику, жалобы на индиффирентность, нестабильность, выпадения из игры, даже лень. В последние месяцы он вызывает практически противоположную реакцию.

Для Виктора Коваленко год получился гораздо тяжелее. В сезоне 2022/23 он с командой завершил не третьим, а третьим с конца ("Специей") и вылетел из Высшего дивизиона. Лишь дважды выйдя в стартовом составе. Новую нашел лишь в конце августа и очень долго не мог влиться в нее. Да и она сейчас ("Эмполи") в зоне вылета.

В принципе, лишь в ноябре он начал сезон 2023/24. И сразу же принес 1:0 над "Наполи" в гостях на 91-ой минуте. Еще и красивейшим ударом с правого угла штрафной, названным на официальных страницах клуба "радугой". Гол против "Сассуоло" в итоге посчитали автоголом, но также в "плюс". И уж точно - ассист против "Дженоа" навесом с фланга.

В Италии его постоянно отправляли глубоко в середину поля, считая разыгрывающим опорником. Там он застревал, играл медленно. Лишь ныне вспомнили, что он - динамичный атакующий полузащитник и даже второй форвард, как был в начале карьеры. Он начал играть намного выше. И намного быстрее, вертикальнее и агрессивнее, с ударами по воротам.

Он уже не "голден бой", а посредственный игрок. Но все же вполне способен существенно помочь команде Серии А и не вылететь с ней.