Анчелотти на заметку. Ла Лига опубликовала видео с лучшими моментами Лунина

Официальный YouTube-канал испанской Ла Лиги опубликовал видео с главными моментами украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в 2023 году.

В ролике подобраны эффектные спасения нашего соотечественника в футболке "сливочных".

Видео сейвов украинца можно посмотреть по этой ссылке.

В текущем сезоне Андрей провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

Ранее сообщалось, что Луниным якобы заинтересовались в АПЛ – речь шла о "Челси" и "Ньюкасле".