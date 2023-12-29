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Анчелотти на заметку. Ла Лига опубликовала видео с лучшими моментами Лунина

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Украинский кипер не раз спасал "Реал" от пропущенных голов

Анчелотти на заметку. Ла Лига опубликовала видео с лучшими моментами Лунина

Getty Images / Global Images Ukraine

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Официальный YouTube-канал испанской Ла Лиги опубликовал видео с главными моментами украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в 2023 году.

В ролике подобраны эффектные спасения нашего соотечественника в футболке "сливочных".

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Видео сейвов украинца можно посмотреть по этой ссылке.

В текущем сезоне Андрей провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

Ранее сообщалось, что Луниным якобы заинтересовались в АПЛ – речь шла о "Челси" и "Ньюкасле".

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