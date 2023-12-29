Журналист Sky Sports: Возможно, Арсеналу пришло время отказаться от Зинченко
У украинца серия неудачных матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист Sky Sports Сэм Блиц раскритиковал игру украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко, который допускает результативные ошибки во втором матче подряд.
"Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с "Ливерпулем", а затем неубедительные действия во время гола "Вест Хэма". Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх", – написал Блиц в отчете об игре "канониров" с "Вест Хэмом".
Напомним, что во вчерашнем матче с "Вест Хэмом" (0:2) сначала Зинченко и Габриэл не разобрались в своей штрафной, бразилец, выбивая мяч, ударил прямо в украинца, и Соучек своевременно сыграл на отскоке. Во втором голе именно Зинченко почему-то действовал против центрбека “Вест Хэма” Мавропаноса, и ожидаемо проиграл борьбу рослому греку (194 см).
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