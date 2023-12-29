Журналист Sky Sports: Возможно, Арсеналу пришло время отказаться от Зинченко

Журналист Sky Sports Сэм Блиц раскритиковал игру украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко, который допускает результативные ошибки во втором матче подряд.

"Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с "Ливерпулем", а затем неубедительные действия во время гола "Вест Хэма". Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх", – написал Блиц в отчете об игре "канониров" с "Вест Хэмом".

Напомним, что во вчерашнем матче с "Вест Хэмом" (0:2) сначала Зинченко и Габриэл не разобрались в своей штрафной, бразилец, выбивая мяч, ударил прямо в украинца, и Соучек своевременно сыграл на отскоке. Во втором голе именно Зинченко почему-то действовал против центрбека “Вест Хэма” Мавропаноса, и ожидаемо проиграл борьбу рослому греку (194 см).