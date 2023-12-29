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Журналист Sky Sports: Возможно, Арсеналу пришло время отказаться от Зинченко

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У украинца серия неудачных матчей

Журналист Sky Sports: Возможно, Арсеналу пришло время отказаться от Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Sky Sports Сэм Блиц раскритиковал игру украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко, который допускает результативные ошибки во втором матче подряд.

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"Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с "Ливерпулем", а затем неубедительные действия во время гола "Вест Хэма". Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх", – написал Блиц в отчете об игре "канониров" с "Вест Хэмом".

Напомним, что во вчерашнем матче с "Вест Хэмом" (0:2) сначала Зинченко и Габриэл не разобрались в своей штрафной, бразилец, выбивая мяч, ударил прямо в украинца, и Соучек своевременно сыграл на отскоке. Во втором голе именно Зинченко почему-то действовал против центрбека “Вест Хэма” Мавропаноса, и ожидаемо проиграл борьбу рослому греку (194 см).

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
29.12.2023 в 19:58
Арсенал проиграл со счётом 0:2.. я конечно не эксперт с каналов Скай, но мне кажется не забивая голы невозможно выиграть матч и бороться за чемпионство. Или в том, что Арсенал забил только 1 гол в двух матчах тоже Зина виноват?..
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
29.12.2023 в 19:58
Арсенал проиграл со счётом 0:2.. я конечно не эксперт с каналов Скай, но мне кажется не забивая голы невозможно выиграть матч и бороться за чемпионство. Или в том, что Арсенал забил только 1 гол в двух матчах тоже Зина виноват?..
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0
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oda1979 (Запорожье)
29.12.2023 в 20:15
Ну Зина прямо скажем не блистал
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