Почеттино оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси
Украинец получил небольшое повреждение в прошлом матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Пока что я не могу сказать с уверенностью, посмотрим, как он себя будет чувствовать.
Перед игрой с "Лутоном" Мудрик пройдет медосмотр, после которого мы уже сможем оценить его физическое состояние и принять решение об участии в игре", – сказал Почеттино.
Напомним, что поединок "Лутон" - "Челси" состоится 30 декабря. Начало - в 14:30 по Киеву.
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Источник:ФК Челсі
Опубликовал: Михаил Черныш
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