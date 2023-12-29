Почеттино оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси

Главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ с "Лутоном", который состоится 30 декабря, высказался о состоянии украинского вингера команды Михаила Мудрика, который получил повреждение в предыдущем матче с "Кристал Пэлас".

"Пока что я не могу сказать с уверенностью, посмотрим, как он себя будет чувствовать.

Перед игрой с "Лутоном" Мудрик пройдет медосмотр, после которого мы уже сможем оценить его физическое состояние и принять решение об участии в игре", – сказал Почеттино.