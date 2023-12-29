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Почеттино оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси

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Украинец получил небольшое повреждение в прошлом матче

Почеттино оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ с "Лутоном", который состоится 30 декабря, высказался о состоянии украинского вингера команды Михаила Мудрика, который получил повреждение в предыдущем матче с "Кристал Пэлас".

"Пока что я не могу сказать с уверенностью, посмотрим, как он себя будет чувствовать.

Перед игрой с "Лутоном" Мудрик пройдет медосмотр, после которого мы уже сможем оценить его физическое состояние и принять решение об участии в игре", – сказал Почеттино.

Напомним, что поединок "Лутон" - "Челси" состоится 30 декабря. Начало - в 14:30 по Киеву.

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Источник:
ФК Челсі
Опубликовал: Михаил Черныш
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