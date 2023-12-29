Линекер: Мудрик стоит 100 миллионов, но это ведь не его вина
Украинец в последних матчах Челси стал "кое-что показывать"
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Экс-форвард сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер оценил последние матчи украинского вингера "
"Мы много говорили о трансферах "Челси", но в Мудрике кое-что есть. Он забил в последнем матче, у него сейчас три гола в АПЛ, он быстрый.
В последних матчах он кое-что показывает. Он должен это делать, потому что стоит 100 млн, но это и не его вина", – сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" в нынешнем сезоне 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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