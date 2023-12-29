Зинченко вошел в символическую сборную первой части сезона АПЛ от Opta. ФОТО
На месте левого защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta основываясь на собственных рейтингах, представил символическую сборную АПЛ первой части сезона.
Рейтинг Opta каждого игрока учитывает более 100 различных показателей для обеспечения точного измерения производительности каждого футболиста за один матч, определенный период или весь сезон.
Место левого защитника в этой сборной занял украинский игрок "
"Украинский фулбэк Александр Зинченко является важной частью команды "Арсенала", который борется за свой первый титул Премьер-лиги с 2004 года.
Ни один игрок "канониров" в этом сезоне в Премьер-лиге не совершает в среднем больше касаний мяча, чем он (92,8 за матч), в то время как только Педро Порро из "Тотетнхэма" принимает среднем больше участия в атаках среди крайних защитников АПЛ.
Его умение выигрывать мячи также имеет решающее значение для "Арсенала": левый защитник набирает в среднем наибольшее количество отборов за клуб в этом сезоне и занимает второе место по данным за средний матч, по отыгрыша владения мяча, уступая только Уильяму Салибе.
Следует признать, что некоторые из последних матчей Зинченко были ниже его уровня, но в целом в этом сезоне не так уж много левых защитников, которые могли бы так же хорошо выступать в Премьер-лиге", - пишет издание.
Ну и отметим, что в текущем сезоне АПЛ Зинченко провел за "Арсенал" 18 матчей, в которыйх забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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