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Кепа будет сновным голкипером Реала во второй части сезона, - СМИ

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Лунин снова на несколько месяцев сядет на лавку

Кепа будет сновным голкипером Реала во второй части сезона, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не будет первым номером команды во второй половине текущего сезона.

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на собственный источник в лице испанского инсайдера Relevo Серхио Сантоса.

По данным источника, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти будет отдавать предпочтение Кепе Аррисабалаге. В частности, испанец будет стоять в воротах в следующей игре "Реала" против "Мальорки", которая пройдет 3 января.

Отмечается, что решение о будущем испанского кипера в клубе будет принято по итогам его выступлений в ближайшие месяцы.

Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

На счету Кепы, в свою очередь, 15 матчей, 12 пропущенных голов и 7 сухих матчей.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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