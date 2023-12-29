Кепа будет сновным голкипером Реала во второй части сезона, - СМИ

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин не будет первым номером команды во второй половине текущего сезона.

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на собственный источник в лице испанского инсайдера Relevo Серхио Сантоса.

По данным источника, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти будет отдавать предпочтение Кепе Аррисабалаге. В частности, испанец будет стоять в воротах в следующей игре "Реала" против "Мальорки", которая пройдет 3 января.

Отмечается, что решение о будущем испанского кипера в клубе будет принято по итогам его выступлений в ближайшие месяцы.

Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

На счету Кепы, в свою очередь, 15 матчей, 12 пропущенных голов и 7 сухих матчей.