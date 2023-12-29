The Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока
Издание пишет о том, что скауты лондонского клуба несколько раз вживую наблюдали за игрой форварда
Жирона
Лондонский "
Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино подыскивает "крепкого" забивного форварда и ему очень нравится профайл украинца – как по антропометрии, так и по игровым данным.
По данным источника, Почеттино уже несколько раз отсылал скаутов на матчи "Жироны", чтобы получить полную и объемную информацию по игроку.
Также трансферу может поспособствовать и агент украинца, который, как сообщается, работал и над трансфером Михаила Мудрика.
Ожидается, что "Челси" предложит "Жироне" за Артема до 45 миллионов евро.
Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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