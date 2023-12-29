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The Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока

Наши за границей
Обновлено

Издание пишет о том, что скауты лондонского клуба несколько раз вживую наблюдали за игрой форварда

The Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока

Жирона

Новина українською

Лондонский "Челси" заинтересовался 26-летним украинским нападающим "Жироны" Артемом Довбиком, сообщает британский таблоид The Sun.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино подыскивает "крепкого" забивного форварда и ему очень нравится профайл украинца – как по антропометрии, так и по игровым данным.

По данным источника, Почеттино уже несколько раз отсылал скаутов на матчи "Жироны", чтобы получить полную и объемную информацию по игроку.

Также трансферу может поспособствовать и агент украинца, который, как сообщается, работал и над трансфером Михаила Мудрика.

Ожидается, что "Челси" предложит "Жироне" за Артема до 45 миллионов евро.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Артем Довбик Жирона
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vgolovan (полтава)
29.12.2023 в 22:23
товариш дебі-л михайло черниш - ви обізвали Довбика - Довбіком може виправите чи нехай всі над вами сміються
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Комментарии 1
vgolovan (полтава)
29.12.2023 в 22:23
товариш дебі-л михайло черниш - ви обізвали Довбика - Довбіком може виправите чи нехай всі над вами сміються
Ответить
0
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