The Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока

Лондонский " Челси " заинтересовался 26-летним украинским нападающим "Жироны" Артемом Довбиком, сообщает британский таблоид The Sun.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино подыскивает "крепкого" забивного форварда и ему очень нравится профайл украинца – как по антропометрии, так и по игровым данным.

По данным источника, Почеттино уже несколько раз отсылал скаутов на матчи "Жироны", чтобы получить полную и объемную информацию по игроку.

Также трансферу может поспособствовать и агент украинца, который, как сообщается, работал и над трансфером Михаила Мудрика.

Ожидается, что "Челси" предложит "Жироне" за Артема до 45 миллионов евро.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.