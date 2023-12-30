Но каши не испортил. Малинский получил худшую оценку за 30 сыгранных минут против Интера
Статистические порталы поставили украинцу низкий балл
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 18 тура чемпионата Италии полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на замену в домашнем поединке против "Интера". Украинец провел на поле 30 финальных минут основного времени и восемь минут добавленного.
За это время он отдал шесть точных передач из восьми, три раза потерял круглый снаряд и однажды вступал в единоборство (неудачно).
Аналитический портал WhoScored оценил его игру баллом 5,9, SofaScore поставил ему отметку 6,4. В обоих случаях – самый плохой балл среди обеих команд.
Для Малиновского этот матч стал 15 в этом чемпионате. На его счету два гола, один ассист и шесть желтых карточек.
Популярное сейчас
- Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А
- Кепа будет сновным голкипером Реала во второй части сезона, - СМИ
- Геополитический скандал: Галатасарай и Фенербахче отказались играть матч за Суперкубок в Саудовской Аравии
- Ливерпуль выиграл первый круг, Челси на десятом месте. Турнирная таблица АПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы