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  4. Но каши не испортил. Малинский получил худшую оценку за 30 сыгранных минут против Интера
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Но каши не испортил. Малинский получил худшую оценку за 30 сыгранных минут против Интера

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Статистические порталы поставили украинцу низкий балл

Но каши не испортил. Малинский получил худшую оценку за 30 сыгранных минут против Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 18 тура чемпионата Италии полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на замену в домашнем поединке против "Интера". Украинец провел на поле 30 финальных минут основного времени и восемь минут добавленного.

За это время он отдал шесть точных передач из восьми, три раза потерял круглый снаряд и однажды вступал в единоборство (неудачно).

Аналитический портал WhoScored оценил его игру баллом 5,9, SofaScore поставил ему отметку 6,4. В обоих случаях – самый плохой балл среди обеих команд.

Для Малиновского этот матч стал 15 в этом чемпионате. На его счету два гола, один ассист и шесть желтых карточек.

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