Мудрик тренировался в общей группе Челси перед следующим матчем АПЛ
Впереди – соперник со дна турнирной таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что еще не знает, когда вернется к игре украинский вингер Михаил Мудрик. Однако вчера он уже тренировался в общей группе.
Misha! ???? pic.twitter.com/379u7mQsG3— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2023
Полузащитник не смог доиграть до конца матч против "Кристалл Пелас" в предыдущем туре. После грубого подката от соперника на 70-й минуте украинец покинул поле.
Следующий матч – против “Лутона” – “Челси” сыграет уже сегодня. Он начнется в 14.30. Сейчас "шляпники" находятся в зоне вылета чемпионата - на 18 месте. В то же время пенсионеры идут на 10 позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков (25 против 15).
Мудрик в этом сезоне АПЛ забил три гола и отдал один ассист в 17 матчах. В частности, и в предыдущем поединке с "Кристал Пэлас" он отметился взятием ворот.
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