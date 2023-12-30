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Мудрик тренировался в общей группе Челси перед следующим матчем АПЛ

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Впереди – соперник со дна турнирной таблицы

Мудрик тренировался в общей группе Челси перед следующим матчем АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что еще не знает, когда вернется к игре украинский вингер Михаил Мудрик. Однако вчера он уже тренировался в общей группе.

Полузащитник не смог доиграть до конца матч против "Кристалл Пелас" в предыдущем туре. После грубого подката от соперника на 70-й минуте украинец покинул поле.

Следующий матч – против “Лутона” – “Челси” сыграет уже сегодня. Он начнется в 14.30. Сейчас "шляпники" находятся в зоне вылета чемпионата - на 18 месте. В то же время пенсионеры идут на 10 позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков (25 против 15).

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Мудрик в этом сезоне АПЛ забил три гола и отдал один ассист в 17 матчах. В частности, и в предыдущем поединке с "Кристал Пэлас" он отметился взятием ворот.

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